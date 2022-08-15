Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июнь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.