Курс доллара 61.3747   Курс евро 62.5056  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 августа

Москва, 15 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:30 мск Индекс деловой активности в сфере услуг Новой Зеландии;

02:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за июнь;

02:50 мск: ВВП Японии за III квартал, предварительно;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за июнь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за июнь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за июнь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за июнь, финальный отчет;

09:30 мск Совокупный индекс цен производителей и цен на импорт в Швейцарии за июль;

15:30 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка за август;

15:30 мск Объём продаж в производственном секторе Канады за июль;

15:30 мск Оптовые продажи в Канаде за июнь;

17:00 мск Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB за август;

23:00 мск Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг США за июнь;

N/A мск: Индекс оптовых цен в Германии за июль;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июль;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июль.

Другие новости

вчера
10:06
Объём розничных продаж в Китае в июне увеличился на 2.7% в годовом выражении
вчера
10:03
Объём инвестиций в основные средства в Китае за июнь увеличился на 5.7% в годовом выражении
вчера
10:00
Объём промышленного производства в Китае в июне увеличился на 3.8% в годовом выражении
вчера
10:00
ФАС возобновляет работу штабов в регионах РФ по ситуации на топливном рынке
вчера
09:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 августа
вчера
09:06
Приморье на выставке ВЭФ презентует технологические разработки и идеи по импортозамещению
вчера
08:25
АФГАНИСТАН ХОТЕЛ БЫ ДОГОВОРИТЬСЯ С РФ О ПОСТАВКАХ НЕФТИ ПО БАРТЕРУ, ЕСЛИ МОСКВЕ БУДУТ ИНТЕРЕСНЫ АФГАНСКИЕ ТОВАРЫ - МИНИСТР ТОРГОВЛИ РИА НОВОСТИ
вчера
06:32
Розничные продажи в КНР в январе-июле 2022 г упали на 0,2%, онлайн-продажи выросли на 3,2%
вчера
04:30
Покупки путевок в Европу из России сократились до единичных значений - туроператор
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.