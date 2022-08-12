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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 августа 2022 г.Цены на импорт в США в июле снизились на 1.4%, ...
сегодня 15:33

Цены на импорт в США в июле снизились на 1.4%, цены на экспорт уменьшились на 3.3%

Москва, 12 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июле снизились на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.3% в июне (пересмотрено с +0.2%).

Аналитики прогнозировали снижение июльского показателя на 0.9%.

По сравнению с июлем 2021 года цены на импорт увеличились на 8.8%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце снизились на 3.3% после повышения на 0.7% в июне. По сравнению с июлем 2021 года цены на экспорт выросли на 13.1%.

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