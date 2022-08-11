Число повторных обращений по безработице в США увеличилось до 1.43 млн

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 6 августа, выросло на 14 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 262 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 264 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 248 тыс., пересмотрено с 260 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 252.0 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 30 июля, увеличилось на 8 тыс. и составило 1.428 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону повышения с 1.416 млн до 1.420 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям повысилась на 23.75 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.399 млн.

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 23 июля, выросло на 9.2 тыс. и составило 1.48 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 12.06 млн.