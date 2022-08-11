Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июле снизился на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.0% в июне (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали рост июльского показателя на 0.2%.

По сравнению с июлем 2021 года индекс PPI вырос на 9.8% в сравнении с +11.3% в июне. Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 10.4%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июле вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в

июне.

Аналитики прогнозировали повышение июльского показателя на 0.4%.

По сравнению с июлем 2021 года индекс PPI core вырос на 7.6% в сравнении с +8.2% в июне.

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 7.6%.