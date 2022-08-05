Число рабочих мест вне с/х сектора США в июле выросло на 528 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле выросло на 528 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 250 тыс.

Данные по числу рабочих мест за июнь пересмотрены в сторону повышения до 398 тыс. с 372 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 471 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 230 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в июле рост занятости происходил по широкому спектру рынка, лидерами повышения стали сферы профессиональных и деловых услуг, организации досуга и гостеприимства, а также здравоохранения. Общая занятость в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы вернулись к допандемическим уровням февраля 2020 года.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 96 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 20.9 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 21.6 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 10.5 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 96.6 тыс., в сфере образовательных услуг - на 24.5 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 89 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 13 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло также на 13 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.4 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 32 тыс. после повышения на 16 тыс. в июне. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 30 тыс. после расширения на 29 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 7.2 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 2.2 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест выросло на 57 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июлем 2021 года число госслужащих увеличилось на 1.3 млн до 22.3 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июле снизился на 0.1 процентного пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.5%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 242 тыс. до 5.67 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июле увеличилось на 179 тыс. до 158.3 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 239 тыс. до 100.05 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 63 тыс. до 163.96 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.1%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

По сравнению с июлем 2021 года численность не учтённых в составе рабочей силы граждан выросла на 37 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июле уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 269 тыс. до 1.07 млн, составив 18.9% от общего числа безработных против 22.6% месяцем ранее и 38.0% в июле 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 98 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.55 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 71 тыс. до 132.58 млн. Число сотрудников с неполной занятостью выросло на 384 тыс. до 25.82 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) увеличилось на 303 тыс. до 3.92 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июле 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 9.2% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июле составила 34.6 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.27 долл против 32.12 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.9%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1116.54 долл в сравнении с 1111.35 долл месяцем ранее.

Таким образом, рост общей занятости произошел преимущественно за счет сотрудников с неполным рабочим днем, число которых выросло на 384 тыс. в сравнении с общим числом прироста занятых в 528 тыс. При этом число тех, кто не может найти работу с полным рабочим днем по экономическим причинам выросло более чем 300 тыс., а количество сотрудников с полной занятостью уменьшилось на 71 тыс.

В свою очередь, снижение уровня безработицы связано в том числе с выведением из состава рабочей силы 239 тыс. человек. Это подтверждается снижением уровня вовлечённости населения в состав рабочей силы в июле на 0.1 п.п. до 62.1%.

Следует также отметить превысивший прогноз рост средних зарплат - на 0.5% по сравнению с июнем и на 5.2% в годовом сравнении, что является проинфляционным фактором.