Средняя продолжительность рабочей недели в США в июле не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июле составила 34.6 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным июньским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.27 долл против 32.12 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.5%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 4.9%.

Средняя недельная заработная плата в июле увеличилась до 1116.54 долл в сравнении с 1111.35 долл месяцем ранее.