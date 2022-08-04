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mfd.ruНовостиФинансовые новости4 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 4 августа

Москва, 4 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

04:30 мск Торговый баланс Австралии за апрель;

09:00 мск: Объём промышленных заказов в Германии за июнь;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании за июнь;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

14:00 мск: Решение Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Голосование Комитета по монетарной политике Банка Англии по процентной ставке;

14:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии;

14:00 мск: Доклад Банка Англии о монетарной политике;

14:30 мск Число объявленных корпоративных увольнений в США за июль;

14:30 мск: Выступление управляющего Банка Англии Эндрю Бейли;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мскЧисло выданных разрешений на строительство в Канаде за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс Канады за июнь;

15:30 мск: Торговый баланс США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

19:00 мск: Выступление президента ФРБ Кливленда Лоретты Мейстер.

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