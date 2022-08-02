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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 августа 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
сегодня 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 2 августа

Москва, 2 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июль;

04:30 мск Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за июнь;

06:35 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

09:00 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за июль;

10:00 мск: Индекс потребительского доверия в Швейцарии за июль;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июль;

10:30 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Великобритании;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Швейцарии за июль;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июль;

17:00 мск Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за июнь;

N/A мск: Исследование Wards: Продажи легковых автомобилей в США за июль.

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