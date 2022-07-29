Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 28 июля

Москва, 29 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Уровень безработицы в Японии за июнь;

02:30 мск Базовый индекс потребительских цен в Токио за июль;

02:50 мск: Розничные продажи в Японии за июнь;

02:50 мск: Объём промышленного производства в Японии за май, предварительно;

02:50 мск: Прогнозы Банка Японии по инфляции и динамике ВВП;

04:30 мск: Индекс цен производителей Австралии за II квартал;

08:00 мск: Число закладок новых домов в Японии за июнь;

08:00 мск: Индекс потребительского доверия в Японии за июль;

08:30 мск: Потребительские расходы во Франции за июнь;

08:30 мск: ВВП Франции за II квартал, предварительно;

09:00 мск: Цены на импорт в Германии за июнь;

09:30 мск Розничные продажи в Швейцарии за июль;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июль, предварительно;

10:00 мск: Экономический барометр Швейцарии от KOF за июль;

10:00 мск: ВВП Испании за II квартал, предварительно;

10:00 мск: Индекс потребительских цен в Испании за июнь, предварительно;

10:55 мск: Изменение числа безработных в Германии за июль;

11:00 мск: ВВП Германии за II квартал, предварительно;

11:00 мск: ВВП Италии за II квартал, предварительно;

11:30 мск: Число выданных разрешений на ипотечное кредитование в Великобритании за июнь;

11:30 мск: Чистый объём новых кредитов, выданных физическим лицам в Великобритании за июнь;

12:00 мск Индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в Италии за июль, предварительно;

12:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за июль, предварительно;

12:00 мск: ВВП еврозоны за II квартал, предварительно;

15:30 мск: ВВП Канады за май;

15:30 мск: Индекс стоимости рабочей силы в США за II квартал;

15:30 мск: Ценовой индекс базовых расходов на личное потребление в США за июнь;

15:30 мск: Личные расходы потребителей в США за июнь;

15:30 мск: Личные доходы потребителей в США за июнь;

16:45 мск Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго за июль;

17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал;

17:00 мск: Компонента инфляционных ожиданий в индексе потребительского доверия в США от университета Мичигана за июль, финал.