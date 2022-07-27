Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.5 млн барр.

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 22 июля, сократился на 4.5 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 3.3 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.1 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 0.8 млн барр. Аналитики ожидали сужения запасов дистиллятов на 0.2 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.6 млн барр. до 474.5 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 0.7 млн барр. и составили 23.5 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 12.1 млн барр. в сутки в сравнении с 11.9 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 4 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 0.6 млн барр.