Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне упал на 8.6%

Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июне снизился на 8.6% по сравнению с майским значением, достигнув 91.0.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение показателя на 1.1%.

По сравнению с июнем 2021 года индекс снизился на 20%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

В отчете NAR говорится, что покупка дома в июне текущего года была примерно на 80% дороже, чем в июне 2019 года. Почти 25% покупателей, купивших дом три года назад, не смогли бы этого сделать сейчас, потому что их текущий доход недостаточен для покупка по средней цене, сформировавшейся сегодня.

В NAR прогнозируют сокращение продаж домов в 2022 году на 13%. Как ожидается, в дальнейшем средняя ставка по ипотеке стабилизируется в области 6%, и "устойчивое создание новых рабочих мест приведет к тому, что продажи жилья начнут расти в 2023 году".