Москва, 27 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в июне вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали снижение головного показателя на 0.5%.

В мае объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.8% (пересмотрено с +0.7%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в июне вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.2%.

В мае базовый показатель вырос на 0.5% (пересмотрено с +0.7%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в июне вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения теми же темпами в мае.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.