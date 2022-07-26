Продажи новых домов в США в июне сократились на 8.1% (расширенное сообщение)

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в июне сократились на 8.1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. домов в годовом исчислении.

В мае продажи новых домов составили 642 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 696 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в июне число проданных новых домов составит 663 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с июнем 2021 года продажи новых домов сократились на 17.4%.

В целом, в прошлом месяце было продано 49 тыс. новых домов против 59 тыс. в мае и 54 тыс. в апреле. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (10 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 13 тыс. домов), от 200 тыс. до 299.9 тыс. (6 тыс. домов) и от 750 тыс. и более (2 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 402.4 тыс. долл против 444.5 тыс. в мае и 457.0 тыс. в апреле. В июне 2021 года медианная цена проданного дома составляла 374.7 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 456.8 тыс. долл против 514.0 тыс. в мае и 569.3 тыс. в апреле. В июне 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 431.9 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец июня составили 457 тыс. единиц против 447 тыс. в мае и 435 тыс. в апреле.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 9.3 месяца против 8.4 в мае и 8.6 в апреле.