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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июля 2022 г.Индекс потребительского доверия в США в июле сн...
вчера 17:12

Индекс потребительского доверия в США в июле снизился третий месяц подряд

Москва, 26 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июле снизился до 95.7 пункта против 98.4 месяцем ранее (пересмотрено с 98.7).

Аналитики прогнозировали июльский показатель на уровне 97.3.

Индекс оценки текущей ситуации в июле снизился до 141.3 против 147.1 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий снизился до 65.3 против 66.4 в июне.

По словам представителя Conference Board, компонента ожиданий, остающаяся существенно ниже 80 пунктов, указывает на риски рецессии.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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