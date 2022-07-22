Банк России понизил ключевую ставку до 8.0% и улучшил экономический прогноз на 2022 год

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Совет директоров Банка России в пятницу, 22 июля, принял решение понизить ключевую ставку с 25 июля 2022 года на 150 б.п. до 8.0% годовых с предыдущего уровня 9.50%.

Об этом сообщает Пресс-служба Банка России.

Аналитики прогнозировали снижение ставки до 9.00-8.50%.

В сопроводительном заявлении ЦБ говорится, что регулятор будет оценивать целесообразность снижения ключевой ставки во втором полугодии 2022 года. Вместе с тем ЦБ предупредил, что в случае дополнительного расширения бюджетного дефицита может потребоваться более жесткая денежно-кредитная политика.

В новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики ЦБ пересмотрел прогнозные диапазоны среднегодового уровня ключевой ставки. Диапазон на 2022 год изменен до 10.5-10.8% годовых (ранее: 12.5-14.0%). Однако с учетом того, что с 1 января по 24 июля текущего года средняя ключевая ставка равна 12.9%, с 25 июля до конца 2022 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 7.4-8.0%. Прогноз по ставке на 2023 год пересмотрен до 6.5-8.5% (ранее: 9.0-11.0%), прогноз по ставке на 2024 год - до 6.0-7.0% (ранее: 6.0-8.0%).

ЦБ также сообщил о сохраняющихся низких темпах прироста потребительской инфляции, что связано с набором разовых факторов, в том числе коррекцией цен на товары и услуги, сдержанным потребительским спросом, укреплением рубля. Инфляционные ожидания населения и бизнеса уменьшились, достигнув уровней весны 2021 года. По оценке ЦБ, на 15 июля годовая инфляция снизилась до 15.5% в сравнении с 15.9% в июне и 17.1% в мае.

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 12.0-15.0% в 2022 году (18.0-23.0% в апрельском прогнозе), 5.0-7.0% в 2023 году (без изменений) и вернется к 4% в 2024 году. Важными факторами для дальнейшей динамики инфляции станут динамика обменного курса рубля, эффективность процессов импортозамещения, а также масштаб и скорость восстановления импорта готовых товаров, сырья и комплектующих.

Денежно-кредитные условия в России, по мнению ЦБ, продолжили смягчаться, но оставались жесткими на фоне сохранения повышенной премия за риск в кредитных ставках и высоких требований банков к заемщикам. Из-за этого кредитная активность, хотя и демонстрировала признаки оживления, оставалась сдержанной. Поддержку кредитованию во многом оказывали правительственные программы льготного кредитования. Доходности долгосрочных ОФЗ существенно не изменились, однако процентные ставки на кредитно-депозитном рынке и доходности кратко- и среднесрочных ОФЗ продолжили снижаться.

Банк России отметил что сохранение сложных внешних условий значительно ограничивает экономическую деятельность. Вместе с тем снижение деловой активности за счет как предложения, так и спроса, происходит медленнее, чем ожидалось, при сохранении неоднородности тенденций в отраслевом и региональном разрезах. По сообщению ЦБ, предприятия по-прежнему испытывают затруднения в производстве и логистике, хотя настроения постепенно улучшаются по мере диверсификации поставщиков готовой продукции, сырья и комплектующих, а также рынков сбыта. Сокращение импорта в целом, как и прежде, существенно опережает снижение экспорта, что сдерживает потребительскую активность.

Несмотря на сокращение числа вакансий со стороны работодателей, уровень безработицы находится вблизи исторических минимумов. Адаптация рынка труда к изменившимся условиям во многом происходит через механизм неполной занятости и подстройку реальных заработных плат.

В базовом сценарии с учетом складывающейся ситуации в экономике Банк России прогнозирует сокращение ВВП в 2022 году на 6.0-4.0% (-10.0)-(8.0)% - апрельский прогноз) со снижением в IV квартале на 12.0-8.5% г/г (-16.5)-(12.5%) г/г - апрельский прогноз).

ЦБ отметил, что краткосрочные риски для базового сценария в значительной мере связаны с волатильностью обменного курса рубля, отражающей изменения внешнеторговых потоков.

Прогноз по динамике ВВП на 2023 год ухудшен до (-4.0)-(-1.0)% (предыдущий прогноз (-3.0)-0.0%), однако в IV квартале 2023 года ожидается рост на 1.0-2.5% (предыдущий прогноз +4.0-5.5% г/г). Прогноз на 2024 год предусматривает расширение ВВП по итогам года на 1.5-2.5% (предыдущий прогноз: +2.5-3.5%). Из заявления ЦБ исключена фраза об ожидаемом переходе российской экономики в 2023 году "к постепенному росту в условиях структурной перестройки".

Банк России отметил риски со стороны внешних условий, которые в любом случае могут привести к ослаблению рубля. С одной стороны, расширение антироссийских санкций может оказать давление на потенциал российской экономики. С другой стороны, реализация рисков глобальной рецессии приведет к сокращению спроса на российский экспорт, что также является негативным фактором для рубля. Вместе с тем укреплению рубля может способствовать сохранение значительного профицита торгового баланса, что станет дезинфляционным фактором.

Помимо прогноза по динамике ВВП и инфляции, Банк России пересмотрел остальные параметры среднесрочного базового сценария на 2022-2024 г.г. Прогноз средней цены на нефть марки Urals на 2022 год пересмотрен до 80 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 75), на 2023 год - до 70 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 65), на 2024 год - до 60 долларов за баррель (предыдущий прогноз: 55).

Кроме того, регулятор немного улучшил прогноз по динамике экспорта и импорта. В 2022 году ожидается сокращение экспорта на 17.0-13.0% (предыдущий прогноз: (-21.0)-(-17.0%) и снижение импорта на 31.5-27.5% (предыдущий прогноз: (-36.5-32.5%).

Прогноз профицита платежного баланса на 2022 год пересмотрен в сторону повышения до 243 млрд со 145 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 122 млрд в 2021 году), а прогноз торгового профицита пересмотрен - до 277 млрд со 184 млрд долларов (в сравнении с профицитом в 170 млрд в 2021 году).

Прогноз потребительского спроса в России на текущий год пересмотрен в лучшую сторону. Как ожидается, расходы домохозяйств в 2022 году сократятся на 6.5-4.5%, тогда как ранее предполагалось их снижение на 10.5-8.5%. Инвестиции в основной капитал, согласно обновленному прогнозу, в этом году уменьшатся на 7.5-3.5% (предыдущий прогноз: (-16.0)-(-20.0%).

Прогноз по приросту кредитования населения в 2022 году пересмотрен до 5-10% в сравнении с предыдущим прогнозом (-4.0%)-(+1.0%). Ипотечное кредитование, по мнению ЦБ, по-прежнему останется драйвером рынка, в 2022 году ожидается его прирост на 13-18% (предыдущий прогноз: +10-15%). Прогноз по расширению кредитования организаций на 2022 год пересмотрен до 5-10% (предыдущий прогноз: 0.0-(+5.0%).

Рост денежной массы в национальном определении, как ожидается, в 2022 году составит 12-17% (предыдущий прогноз: +5-10%), в 2023 году - 11-16% (предыдущий прогноз: +9-14%), в 2024 году - 8-13% (без изменений).

Прогноз по оттоку частного капитала повышен на 2022 год до 246 млрд со 151 млрд долларов, на 2023 год до 125 млрд с 69 млрд долларов, на 2024 год до 50 млрд с 24 млрд долларов.

Прогноз по международным резервам РФ исключен из новой редакции среднесрочного прогноза ЦБ. Ранее регулятор предупреждал о временной приостановке публикаций ежемесячной информации по внешней торговле РФ товарами (по методологии платежного баланса), внешнему долгу и управлению активами в иностранных валютах и золоте.

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 16 сентября 2022 года. Время публикации пресс-релиза о решении Совета директоров Банка России - 13:30 по московскому времени.