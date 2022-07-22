Индексы PMI еврозоны в июле сократились

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июле сократился до 49.6% против 52.1% в июне (пересмотрено с 52.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июле сократился до 50.6% против 53.0% месяцем ранее (пересмотрено с 52.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.6%.