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mfd.ruНовостиФинансовые новости22 июля 2022 г.Индексы PMI еврозоны в июле сократились
сегодня 11:04

Индексы PMI еврозоны в июле сократились

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) еврозоны в июле сократился до 49.6% против 52.1% в июне (пересмотрено с 52.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.0%.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны (PMI Services) в июле сократился до 50.6% против 53.0% месяцем ранее (пересмотрено с 52.8%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 55.6%.

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