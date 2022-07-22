Индексы PMI Франции в июле сократились

Москва, 22 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в производственном секторе (PMI Manufacturing) Франции в июле сократился до 49.6% против 51.4% в июне (пересмотрено с 51.0%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 51.1%.

Индекс деловой активности в сфере услуг страны (PMI Services) в июле сократился до 52.1% против 53.9% месяцем ранее (пересмотрено с 54.4%). Аналитики прогнозировали снижение показателя до уровня 52.6%.