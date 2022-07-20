Квартальная прибыль и выручка Abbott Labs выросли и оказались лучше прогнозов аналитиков

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американская биотехнологическая компания Abbott Laboratories в среду сообщила о росте прибыли по итогам II квартала 2022 года до 2.018 млрд долл или 1.14 долл на одну акцию против 0.69 долл на одну акцию по сравнению с 1.189 млрд долл или 0.66 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль составила 1.43 долл на акцию.

Доходы компании увеличились до 11.257 млрд долл по сравнению с 10.223 за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Abbott Laboratories на уровне 1.13 долл на акцию и доходы в размере 10.325 млрд долл.

Abbott Laboratories в 2022 г. ожидает, что прибыль на акцию окажется не менее 3.5 долл на акцию, а скорректированная прибыль составит не менее 4.9 долл по сравнению с прогнозами аналитиков 4.88 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Abbott Laboratories подешевели на 2.85%.