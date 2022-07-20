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mfd.ruНовостиФинансовые новости20 июля 2022 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
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Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июне сократились на 5.4% (расширенное сообщение)

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июне сократились на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.12 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали июньские продажи на уровне 5.37 млн домов.

По сравнению с июнем 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 14.2%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 416.0 тыс. долл, повысившись на 13.4% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июня составили 1.26 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 9.6% по сравнению и на 2.4% по сравнению с июнем 2021 года. В данный момент потребовалось бы 3.0 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.6 в мае и 2.5 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в июне в среднем составил 14 дней в сравнении с 16 днями в мае 2022 года и 17 июне 2021 года. При этом 88% проданных в июне 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.

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