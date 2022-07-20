Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 21 июля

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

01:45 мск: Торговый баланс Новой Зеландии за июнь;

02:50 мск: Торговый баланс Японии за июнь;

04:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Австралии за IV квартал;

06:00 мск: Доклад Банка Японии о перспективах экономики и инфляции;

06:00 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;

06:00 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;

09:00 мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за июнь;

09:00 мск: Пресс-конференция главы Банка Японии;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за май;

11:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

11:00 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;

15:15 мск: Решение ЕЦБ по ключевой ставке;

15:15 мск: Заявление ЕЦБ по монетарной политике;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии за июль;

15:45 мск: Пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард;

17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США.