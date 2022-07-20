Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 0.4 млн барр.

Москва, 20 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегического резерва) за неделю, завершившуюся 15 июля, сократился на 0.4 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, прогнозировали снижение запасов нефти на 0.2 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США расширились на 3.5 млн барр. Эксперты ожидали увеличения запасов бензина на 0.4 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) снизились на 1.3 млн барр. Аналитики ожидали расширения запасов дистиллятов на 0.8 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США сократились на 5.0 млн барр. до 480.1 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing выросли на 1.2 млн барр. и составили 22.8 млн барр.

Объем производства нефти в США составил 11.9 млн барр. в сутки в сравнении с 12.0 млн барр. неделей ранее.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 1.9 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.3 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 2.2 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing расширились на 0.52 млн барр.