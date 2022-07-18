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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2022 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала
сегодня 15:40

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs упала

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sachs сообщил о снижении прибыли по итогам II квартала текущего года до 2.93 млрд долл или 7.73 долл на акцию по сравнению с 5.35 млрд долл или 15.02 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Выручка банка сократилась до 11.86 млрд долл по сравнению с 15.39 млрд долл за аналогичный период годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sachs на уровне 6.56 долл на акцию и выручку в размере 10.78 млрд долл.

Совет директоров банка рекомендовал повысить квартальные дивиденды на 25%, до 2.5 долл на акцию.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 3.3%.

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