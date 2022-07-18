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mfd.ruНовостиФинансовые новости18 июля 2022 г.Квартальная прибыль Bank of America сократилась
сегодня 15:31

Квартальная прибыль Bank of America сократилась

Москва, 18 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США Bank of America в понедельник сообщил о снижении прибыли во II квартале 2022 года до 6.2 млрд долл или 0.73 долл на акцию по сравнению с 9.2 млрд долл или 1.03 долл на акцию годом ранее.

Доходы увеличилась до 22.69 млрд долл по сравнению с 21.47 млрд долл за аналогичный периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль на уровне 0.75 долл на акцию и доход в размере 21.47 млрд долл.

В ходе торгов на премаркете акции Bank of America подешевели на 1.7%.

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