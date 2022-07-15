Цены на импорт в США в июне повысились на 0.2%, цены на экспорт выросли на 0.7%

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, цены на импорт в США в июне выросли на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.5% в мае (пересмотрено с +0.6%).

Аналитики прогнозировали рост июньского показателя на 0.7%.

По сравнению с июнем 2021 года цены на импорт увеличились на 10.7%.

Цены на экспорт из США в прошлом месяце выросли на 0.7% после повышения на 2.9% в мае (пересмотрено с +2.8%).

По сравнению с июнем 2021 года цены на экспорт выросли на 18.2%.