Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июне вырос на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.9% после его снижения на 0.1% в мае (пересмотрено с (-0.3%).

По сравнению с июнем 2021 года показатель вырос на 8.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в июне вырос на 1.0% после увеличения на 0.6% месяцем ранее (пересмотрено с +0.5%).

Аналитики прогнозировали повышение июньского показателя на 0.7%.

По сравнению с июнем 2021 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, увеличился на 10.6%.