Инфляция в США в июне составила 9.1% годовых, реальная зарплата снизилась

Москва, 13 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Бюро по статистике Министерства труда США, индекс потребительских цен в США (CPI) в июне вырос на 1.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1% после увеличения на 1.0% в мае.

По сравнению с июнем 2021 года потребительская инфляция в США выросла на 9.1% в сравнении с +8.6% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса CPI на 8.8%.

Базовый индекс потребительских цен (core CPI), из расчёта которого исключены цены на продукты питания и энергоносители, в июне вырос на 0.7%.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.6% после увеличения на 0.6% в мае.

В годовом сравнении базовая потребительская инфляция выросла на 5.9% после повышения на 6.0% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали годовой рост индекса core CPI на 5.7%.

Средняя реальная почасовая заработная плата в США в июне снизилась на 1.0% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после сокращения на 0.6% в мае. В годовом сравнении реальная почасовая зарплата уменьшилась на 3.6%.