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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2022 г. Объём товарных запасов на оптовых складах в ...
вчера 17:07

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 1.8%

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 1.8% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 2.3% в апреле (пересмотрено с +2.2%).

Аналитики прогнозировали увеличение майского показателя на 2.0%, как указывалось в предварительном отчёте.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.8% в апреле (пересмотрено с +0.7%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, в мае составил 1.26 в сравнении с 1.22 годом ранее.

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