Число рабочих мест вне с/х сектора США в июне выросло на 372 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне выросло на 372 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 275 тыс.

Данные по числу рабочих мест за май пересмотрены в сторону понижения до 384 тыс. с 390 тыс.

По результатам опроса около 400 тыс. предприятий число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 381 тыс. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 250 тыс.

В отчёте NFP говорится, что в июне заметный рост занятости наблюдался в сферах профессиональных и деловых услуг, организации досуга и гостеприимства, а также в сфере здравоохранения.

Занятость в сфере организации досуга, ресторанном бизнесе и гостиничной отрасли в прошлом месяце выросла на 67 тыс. На предприятиях, оказывающих транспортные и складские услуги, состав рабочей силы увеличился на 35.5 тыс. В розничной торговле число рабочих мест выросло на 15.4 тыс., в оптовой торговле - увеличилось на 16.4 тыс.

В сфере здравоохранения и социальной поддержки число рабочих мест выросло на 77.8 тыс., в сфере образовательных услуг - на 18.2 тыс., занятость в сфере профессиональных и деловых услуг расширилась на 74 тыс.

В финансовом секторе число сотрудников увеличилось на 1 тыс., число рабочих мест в сфере информационных технологий выросло на 25 тыс. Занятость в секторе недвижимости (включая аренду и лизинг) расширилась на 1.9 тыс.

В строительном секторе число рабочих мест выросло на 13 тыс. после повышения на 34 тыс. в мае. В обрабатывающем секторе число рабочих мест повысилось на 29 тыс. после расширения на 18 тыс. месяцем ранее. В добывающем секторе число рабочих мест увеличилось на 5.1 тыс., в том числе занятость в сфере газо- и нефтедобычи расширилась на 1.8 тыс.

В государственном секторе число рабочих мест сократилось на 9 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем. По сравнению с июнем 2021 года число госслужащих увеличилось на 315 тыс. до 22.22 млн человек.

Уровень безработицы, рассчитываемый по результатам опроса 60 тыс. домохозяйств, в июне не изменился по сравнению с предыдущим месяцем и составил 3.6%. Аналитики прогнозировали сохранение показателя на отметке 3.6%. Официальный отчёт по уровню безработицы включает лишь тех граждан, которые занимаются активным поиском работы. Общее число безработных за месяц сократилось на 38 тыс. до 5.91 млн человек.

Число занятых, согласно опросам домохозяйств, в июне уменьшилось на 315 тыс. до 158.1 млн. Число граждан, выведенных из состава рабочей силы, выросло на 510 тыс. до 99.8 млн, численность рабочей силы среди гражданского населения сократилась на 353 тыс. до 164.02 млн.

Уровень вовлечённости населения в состав рабочей силы снизился на 0.1 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 62.2%. До начала пандемии - в феврале 2020 года показатель составлял 63.4%.

За последние 12 месяцев численность не учтённых в составе рабочей силы граждан сократилась на 350 тыс. человек.

Число граждан, которые не могут найти работу более шести месяцев, в июне уменьшилось с учётом сезонных колебаний на 20 тыс. до 1.34 млн, составив 22.6% от общего числа безработных против 23.2% месяцем ранее и 39.6% в июне 2021 года.

Число потерявших работу или завершивших временную работу сократилось на 91 тыс. по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 2.65 млн человек.

Число сотрудников, работающих полный рабочий день, уменьшилось на 152 тыс. до 132.65 млн. Число сотрудников с неполной занятостью сократилось на 326 тыс. до 25.44 млн.

Число сотрудников, работающих неполный день по экономическим причинам (не имеют возможности найти работу на полный день) уменьшилось на 707 тыс. до 3.62 млн.

Альтернативный индикатор уровня безработицы, в расчёт которого включаются граждане, не ищущие работу или занимающиеся её поиском время от времени, снизился на 0.4 п.п. по сравнению с предыдущим месяцем и составил 6.7% с учетом сезонных колебаний. Годом ранее - в июне 2021 года альтернативный уровень безработицы составлял 9.8% с учётом сезонных колебаний.

Средняя продолжительность рабочей недели в июне составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.08 долл против 31.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в июне увеличилась до 1106.76 долл в сравнении с 1103.31 долл месяцем ранее.