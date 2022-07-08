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mfd.ruНовостиФинансовые новости8 июля 2022 г.Средняя продолжительность рабочей недели в США ...
вчера 15:41

Средняя продолжительность рабочей недели в США в июне не изменилась, средние зарплаты выросли

Москва, 8 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, средняя продолжительность рабочей недели в США в июне составила 34.5 часа, не изменившись по сравнению с пересмотренным майским показателем.

Средняя почасовая заработная плата выросла до 32.08 долл против 31.98 долл месяцем ранее, увеличившись на 0.3%. Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

В годовом выражении средняя почасовая зарплата выросла на 5.1% в сравнении с прогнозом о повышении на 5.0%.

Средняя недельная заработная плата в июне увеличилась до 1106.76 долл в сравнении с 1103.31 долл месяцем ранее.

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