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mfd.ruНовостиФинансовые новости6 июля 2022 г.Компонента занятости индекса ISM Services США в...
вчера 17:00

Компонента занятости индекса ISM Services США в июне вернулась в область спада

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в июне снизилась до 47.4 против 50.2 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор вернулся в отрицательную область, оказавшись ниже пороговой отметки 50.0. Это указывает на сокращение найма сотрудников в сфере услуг США в июне.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения США.

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