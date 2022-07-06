Индекс PMI Services США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 6 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за июнь, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 52.7 пункта с предварительного уровня 51.6.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса PMI Services составило 53.4.