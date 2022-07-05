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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 июля 2022 г.Объём производственных заказов в США в мае выро...
вчера 17:06

Объём производственных заказов в США в мае вырос на 1.6%

Москва, 5 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в мае вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.7% в апреле (пересмотрено с +0.3%).

Аналитики прогнозировали рост объёма заказов в промышленности США в мае на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в мае, согласно финальному отчёту, вырос на 0.8% по сравнению с апрелем, тогда как ранее сообщалось о повышении показателя на 0.7%.

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