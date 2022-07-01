Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;
04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;
08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;
09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;
09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;
09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;
10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;
11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;
12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;
12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;
16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;
17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;
17:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;
N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.