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mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
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Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 4 июля

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:50 мск: Денежная база в Японии за июнь;

04:30 мск: Число выданных разрешений на новое строительство в Австралии за май;

08:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Японии за май;

09:00 мск: Торговый баланс Германии за май;

09:30 мск: Индекс потребительских цен в Швейцарии за июнь;

09:30 мск: Розничные продажи в Швейцарии за июнь;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за июнь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за июль;

12:00 мск: Индекс цен производителей еврозоны за апрель;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Испании;

12:00 мск: Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Франции;

16:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Канады за июнь;

17:30 мск: Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса;

17:30 мск: Индекс настроений в деловых кругах Новой Зеландии за II квартал;

N/A мск: Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+.

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