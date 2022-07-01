Индекс PMI Manufacturing США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за июнь пересмотрен в сторону повышения, составив 52.7 против 52.4 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса составило 57.0.