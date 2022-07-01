Курс доллара 52.5123   Курс евро 54.6405  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости1 июля 2022 г.Индекс PMI Manufacturing США за июнь пересмотре...
сегодня 16:48

Индекс PMI Manufacturing США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту компании Markit, индекс деловой активности в обрабатывающем секторе США (PMI Manufacturing) за июнь пересмотрен в сторону повышения, составив 52.7 против 52.4 в предварительном отчёте.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в обрабатывающем секторе США, при этом быстрее, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя без пересмотра.

В мае значение индекса составило 57.0.

Другие новости

сегодня
17:06
Рубль усилил снижение к доллару, американская валюта на Мосбирже уже выше 55 руб
сегодня
17:06
Расходы на строительство в США в мае сократились на 0.1%
сегодня
17:05
Компонента занятости индекса ISM Manufacturing США в июне осталась в области спада
сегодня
17:03
Индекс ISM Manufacturing США в июне снизился
сегодня
16:48
Индекс PMI Manufacturing США за июнь пересмотрен в сторону повышения
сегодня
16:15
Совкомбанк не будет выплачивать дивиденды по итогам 2021 года
сегодня
16:00
Выбор РИА Новости: основные события дня 1 июля
сегодня
15:24
Основное внимание в новых мерах ЕС против РФ будет на ужесточении существующих санкций
сегодня
15:08
ЕС может откорректировать правила транзита подсанкционных товаров в Калининград - СМИ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.