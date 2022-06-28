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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2022 г.Индекс потребительского доверия в США указал на...
вчера 17:17

Индекс потребительского доверия в США указал на угрозу рецессии

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту исследовательской компании Conference Board, индекс потребительского доверия в США в июне снизился до 98.7 пункта против 106.4 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали июньский показатель на уровне 100.0.

Индекс оценки текущей ситуации в июне снизился до 147.1 против 147.4 в прошлом месяце.

Индекс ожиданий упал до 66.4 против 73.7 в мае, достигнув почти десятилетнего минимума.

По словам представителя Conference Board, компонента ожиданий, остающаяся существенно ниже 80 пунктов, указывает на вероятное замедление экономического роста США во второй половине года и на растущие риски рецессии к концу 2002 года.

Индекс потребительского доверия - один из ключевых экономических показателей США, который отражает степень уверенности американцев в завтрашнем дне и, соответственно, их готовность тратить деньги на приобретение потребительских товаров и услуг в ближайшей перспективе. Показатель рассчитывается на основе опроса около 5 тыс. американских семей, которые традиционно отвечают на два основных вопроса: насколько благоприятными, по их мнению, являются условия для трудоустройства и для развития бизнеса в США в настоящее время.

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