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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 июня 2022 г.FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле вырос н...
вчера 17:08

FHFA: Индекс цен на дома в США в апреле вырос на 1.6% к марту

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального агентства по финансированию жилья (FHFA), индекс цен на дома в США в апреле вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после повышения на 1.6% в марте (пересмотрено с +1.5%).

Аналитики прогнозировали увеличение апрельского показателя на 1.0%.

По сравнению с апрелем 2020 года индекс вырос на 18.8%, тогда как в марте его годовой прирост составлял 19.0%.

Расчёт индекса FHFA основан на данных о сделках на рынке жилой недвижимости ипотечных агентств Fannie Mae и Freddie Mac.

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