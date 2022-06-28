Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 28 июня

Москва, 28 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
09:00 мск: Индекс потребительского климата в Германии GfK за июль;
11:00 мск: Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард;
15:30 мск: Товарный торговый баланс США за май;
15:30 мск: Оптовые запасы в США за май, предварительно;
16:00 мск: Индекс цен на дома S&P CoreLogic Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США за апрель;
16:00 мск: Индекс цен на дома в США за апрель;
17:00 мск: Индекс потребительского доверия в США от Conference Board за июнь;
17:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за июнь;
N/A мск: Саммит G7.