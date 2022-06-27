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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 июня 2022 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 15:40

Объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 0.7%

Москва, 27 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в мае вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение головного показателя на 0.1%.

В апреле объём заказов на товары длительного пользования вырос на 0.4%.

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в мае вырос на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.4%.

В апреле базовый показатель вырос на 0.2% (пересмотрено с +0.4%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в мае вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.3% в апреле.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3%.

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