Продажи новых домов в США в мае выросли на 10.7% (расширенное сообщение)

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, продажи новых односемейных домов в США в мае выросли на 10.7% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 696 тыс. домов в годовом исчислении.

В апреле продажи новых домов составили 629 тыс. в годовом исчислении (пересмотрено с 591 тыс.).

Аналитики прогнозировали, что в мае число проданных новых домов составит 590 тыс. в годовом исчислении.

По сравнению с маем 2021 года продажи новых домов сократились на 5.9%.

В целом, в прошлом месяце было продано 63 тыс. новых домов против 57 тыс. в апреле и 69 тыс. в марте. Наибольшим спросом покупателей пользовались дома стоимостью от 300 тыс. до 399.9 тыс. долл (18 тыс. домов), от 400 тыс. до 499.9 тыс. (16 тыс. домов), от 500 тыс. до 749.0 тыс. (продано 14 тыс. домов), 750 тыс. и более (9 тыс. домов) и от 200 тыс. до 299.9 тыс. (6 тыс. домов).

Медианная цена проданного дома (median price) составила 449.0 тыс. долл против 454.7 тыс. в апреле и 433.9 тыс. в марте. В мае 2021 года медианная цена проданного дома составляла 390.4 тыс. долларов.

Средневзвешенная цена проданного дома (average price) составила 511.4 тыс. долл против 569.5 тыс. в апреле и 512.9 тыс. в марте. В мае 2021 года средневзвешенная цена проданного дома составляла 445.3 тыс. долларов.

Запасы предназначенных для продажи домов на конец мая составили 444 тыс. единиц против 437 тыс. в апреле и 411 тыс. в марте.

При текущем уровне цен и темпах продаж имеющиеся запасы новых односемейных домов могут быть реализованы за 7.7 месяца против 8.3 в апреле и 6.9 в марте.