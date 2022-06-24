Курс доллара 53.3234   Курс евро 55.9640  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости24 июня 2022 г. Университет Мичигана: Индекс потребительског...
вчера 17:05

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (50.2) и составил 50.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 50.2.

В мае значение индекса составило 58.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июня составил 5.3% в сравнении с 5.4% в начале месяца.

Другие новости

вчера
17:20
Китай нарастит инвестиции в Фонд глобального развития и сотрудничества Юг-Юг – Си Цзиньпин
вчера
17:15
ПРОИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ В РФ, НЕСМОТРЯ НА СНИЖЕНИЕ, ОСТАЮТСЯ СУЩЕСТВЕННЫМИ, ВЫСОКИЕ И НЕЗАЯКОРЕННЫЕ ИНФЛЯЦИОННЫЕ ОЖИДАНИЯ МОГУТ УСИЛИТЬ ИХ - ЦБ
вчера
17:14
Продажи новых домов в США в мае выросли на 10.7% (расширенное сообщение)
вчера
17:13
Глава ЕК заявила, что 12 стран ЕС полностью или частично не получают газ из РФ
вчера
17:05
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения
вчера
17:04
Еврокомиссия пообещала изучить введение потолка цен на газ к сентябрю – премьер Италии
вчера
17:03
Продажи новых домов в США в мае выросли на 10.7%
вчера
16:52
Рубль перешёл к росту после утреннего спада по отношению доллару и евро
вчера
16:39
США были совсем недавно экспортером продовольствия, теперь больше покупают - Путин
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.