Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения

Москва, 24 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону понижения по сравнению с предварительным значением (50.2) и составил 50.0.

Аналитики прогнозировали сохранение показателя на уровне 50.2.

В мае значение индекса составило 58.4.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, в конце июня составил 5.3% в сравнении с 5.4% в начале месяца.