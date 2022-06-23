Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 18:00 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 17 июня.

Накануне EIA сообщило, что отчёт может быть опубликован позже намеченного времени из-за "системных проблем".

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Commodity Insights, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 3.7 млн барр., запасы бензина выросли на 0.5 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.6 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 5.6 млн барр., запасы бензина увеличились на 1.2 млн барр., запасы дистиллятов сократились почти на 1.7 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing снизились на 0.39 млн барр.