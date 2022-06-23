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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2022 г.Индекс Services PMI США в июне оказался хуже пр...
вчера 16:58

Индекс Services PMI США в июне оказался хуже прогноза

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительным данным компании Markit, индекс деловой активности в сфере услуг США (Services PMI) в июне снизился до 51.6 пункта против 53.4 месяцем ранее.

Несмотря на снижение, индекс остался на положительной территории, продолжив колебаться выше пороговой отметки 50.0, отделяющей рост от спада. Это указывает на продолжающееся расширение деловой активности в сфере услуг США, но медленнее, чем в мае.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 53.9.

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