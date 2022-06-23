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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2022 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 15:44

Число повторных обращений по безработице в США составило 1.315 млн

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Минтруда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 18 июня, сократилось на 2 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 229 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 227 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 231 тыс., пересмотрено с 229 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям повысилась на 4.5 тыс. по сравнению с показателем предыдущей недели и составила 223.5 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 11 июня, выросло на 5 тыс. и составило 1.315 млн. Показатель предыдущей недели пересмотрен в сторону понижения до 1.310 млн с 1.312 млн.

Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 7 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 1.310 млн (минимум с 3 января 1970 года).

Общее число заявок от граждан США о получении каких-либо видов еженедельной помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 4 июня, увеличилось на 14.5 тыс. и составило 1.3 млн. В аналогичный период 2021 года число заявок о получении государственной помощи по всем программам субсидий по безработице составляло 14.84 млн.

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