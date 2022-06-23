Дефицит платёжного баланса США в I квартале вырос почти на 30%

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, дефицит платёжного баланса США в I квартале 2022 года вырос на 29.6% до 291.4 млрд долл в сравнении с дефицитом в 224.8 млрд долл в IV квартале 2021 года (пересмотрено с (-217.9) млрд долл).

Аналитики ожидали, что за период с января по март текущего года отрицательное сальдо платёжного баланса США составит 275.0 млрд долл.

В соотношении с ВВП США дефицит платёжного баланса в I квартале составил 4.8% в сравнении с 3.7% в IV квартале 2021 года и пиковым значением 6.3%, зафиксированным в 2005 году.