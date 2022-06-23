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mfd.ruНовостиФинансовые новости23 июня 2022 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 09:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 23 июня

Москва, 23 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Австралии за июнь, предварительно;

02:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Австралии за июнь, предварительно;

03:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Японии за май, предварительно;

09:00 мск: Чистые заимствования государственного сектора Великобритании за апрель;

10:15 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Франции за июнь, предварительно;

10:15 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Франции за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Германии за июнь, предварительно;

10:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Германии за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны за июнь, предварительно;

11:00 мск: Экономический бюллетень ЕЦБ;

11:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании за июнь, предварительно;

11:30 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании за июнь, предварительно;

13:00 мск: Баланс розничных продаж в Великобритании от CBI за июнь;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Платёжный баланс США за I квартал;

16:45 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

16:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый компанией Markit за июнь, предварительно;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

18:00 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

18:00 мск: Результаты стресс-тестов ведущих банков США.

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