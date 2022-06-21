Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в мае сократились на 3.4% (расширенное сообщение)

Москва, 21 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в мае сократились на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 5.41 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали майские продажи на уровне 5.40 млн домов.

По сравнению с маем 2021 года продажи жилья на вторичном рынке снизились на 8.6%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 407.6 тыс. долл, повысившись на 14.8% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу мая составили 1.16 млн доступных покупателям домов, увеличившись на 12.6% по сравнению с апрелем, но снизившись на 4.1% по сравнению с маем 2021 года. В данный момент потребовалось бы 2.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами в сравнении с 2.2 в апреле и 2.5 годом ранее.

Период пребывания в статусе "продаваемого" для всех типов домов в мае в среднем составил 16 дней в сравнении с 17 днями в апреле 2022 года и мае 2021 года. При этом 88% проданных в мае 2022 года домов было реализовано менее чем через месяц после выхода на рынок.