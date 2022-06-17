Анонс основных событий и данных макростатистики на пятницу, 17 июня

Москва, 17 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
01:30 мск: Заявление Банка Японии по монетарной политике;
01:30 мск: Решение Банка Японии по ключевой ставке;
01:30 мск: Индекс деловой активности в производственном секторе Новой Зеландии за май;
09:00 мск: Розничные продажи в Великобритании за май;
12:00 мск: Торговый баланс Италии за апрель;
12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за май, финал;
15:30 мск: Индекс цен на сырьевые материалы, приобретённые производителями Канады за май;
15:30 мск: Индекс цен производителей Канады за май;
15:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за апрель;
15:45 мск: Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
16:15 мск: Коэффициент загрузки производственных мощностей в США;
16:15 мск: Объём промышленного производства в США за май;
17:00 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов США за май;
17:30 мск: Доклад ФРС США о монетарной политике;
17:30 мск: Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Хью Пилла;
N/A мск: Саммит министров экономики и финансов Евросоюза.