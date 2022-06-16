Курс доллара 56.6624   Курс евро 59.1204  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2022 г.Число выданных разрешений на жилищное строитель...
сегодня 15:46

Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае уменьшилось на 7%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в мае уменьшилось на 7.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1695 тыс. в годовом исчислении против 1823 тыс. в апреле (пересмотрено с 1819 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1780 тыс.

По сравнению с маем 2021 года число выданных разрешений выросло на 0.2%.

Другие новости

сегодня
16:00
ГЛАВА МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ РЕШЕТНИКОВ ДОПУСКАЕТ ДЕФЛЯЦИЮ В ИЮНЕ В МЕСЯЧНОМ ВЫРАЖЕНИИ
сегодня
15:55
"Газпром" предупреждал Европу, что газ не биржевой товар, спот неликвиден - Миллер ﻿
сегодня
15:50
Число повторных обращений по безработице в США почти не изменилось
сегодня
15:49
Россия не замыкается только на Азию в рамках Большого евразийского партнерства - МИД
сегодня
15:46
Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае уменьшилось на 7%
сегодня
15:44
Число закладок новых домов в США в мае сократилось на 14.4%
сегодня
15:43
Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июне вышел в область спада
сегодня
15:41
Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 3 тыс.
сегодня
15:41
Минэнерго РФ прорабатывает вопросы расширения инфраструктуры экспорта нефти - Новак
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.