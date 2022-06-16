Число выданных разрешений на жилищное строительство в США в мае уменьшилось на 7%

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, число выданных разрешений на жилищное строительство в США - опережающий индикатор деловой активности на рынке недвижимости - в мае уменьшилось на 7.0% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1695 тыс. в годовом исчислении против 1823 тыс. в апреле (пересмотрено с 1819 тыс.).

Аналитики ожидали, что в мае число выданных разрешений на строительство составит 1780 тыс.

По сравнению с маем 2021 года число выданных разрешений выросло на 0.2%.