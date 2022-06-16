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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 июня 2022 г.Индекс деловой активности в производственном се...
сегодня 15:43

Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии в июне вышел в область спада

Москва, 16 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федерального резервного банка Филадельфии, индекс деловой активности в производственном секторе региона в июне снизился до (-3.3) пункта против 2.6 в мае.

Аналитики ожидали повышения индекса до 5.1.

Индекс представляет собой результаты ежемесячного опроса около ста ведущих производственных компаний Филадельфии (восточная Пенсильвания, Делавэр и южный Нью-Джерси) об их отношении к текущей экономической ситуации, а также ожиданиях на ближайшие шесть месяцев. Значение индекса ниже нулевой отметки свидетельствует о замедлении темпов развития экономики.

Индекс Philadelphia Fed Manufacturing наряду с индексом Empire State Manufacturing является опережающим индикатором общенационального индекса ISM Manufacturing, который публикуется двумя неделями позднее.

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