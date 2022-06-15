Глава ФРС Джером Пауэлл признал ошибочность предыдущих прогнозов по инфляции

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 15 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил о "слишком высоком" уровне инфляции, для сдерживания которой уместно дальнейшее повышение ставки и сворачивание баланса ФРС в рамках намеченного плана.

Напомним, в ходе состоявшегося 14-15 июня заседания FOMC было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов (б.п.) до 1.50-1.75%. Аналитики прогнозировали повышение ставки на 50-75 б.п.

По мнению Пауэлла, ФРС необходимо продолжать повышение ставки до "более нормального", а не "нейтрального" уровня. По его словам, "более нормальным" теперь является диапазон 3.0-3.5%, а в долгосрочной перспективе "нейтральным" будет диапазон 2.0-2.5%, как и прежде. Глава ФРС полагает, что ставка на уровне 3.0-3.5% позволит бороться с инфляцией.

Пауэлл сообщил о высокой вероятности повышения ставки в июле на 50-75 б.п., но предупредил, что шаг в 75 б.п. вряд ли станет обычной практикой. В данный момент фьючерсы на ставку ФРС указывают, что рынок оценивает в 93% вероятность повышения ставки ФРС в июле на 75 б.п., тогда как ранее в таком развитии событий инвесторы были уверены на 100%.

Пауэлл сообщил, что члены ФРС ожидали улучшения ситуации с инфляцией, но их прогнозы не оправдались, в том числе из-за того, что последствия войны на Украине проявляются "всё более отчётливо". Поэтому сейчас ФРС намерена быть "осторожной" и не объявлять преждевременно о победе над инфляцией.

Он отметил, что, повышая ставку, ФРС не пытается спровоцировать рецессию, однако монетарная политика сейчас должна быть "ограничительной", хотя "пока неизвестно, насколько ограничительной". По словам Пауэлла, жёсткий настрой регуляторов связан с тем, что инфляция остаётся высокой не только в США, но и во многих странах мира, где она уже превышает 10%.

По мнению аналитиков, слова Пауэлла об "осторожности" свидетельствуют о намерении продолжать повышение ставки до появления устойчивых признаков замедления роста цен, и одного-двух месяцев замедления будет недостаточно. Поэтому на трёх следующих заседаниях FOMC ставка будет повышена на 75 (или 50) б.п., 50 б.п. и 50 б.п., невзирая на возможную стабилизацию инфляции в июле-августе.

Инвесторы сочли заявления Пауэлла менее жёсткими, чем ожидалось, поэтому фондовые индексы DJIA и S&P 500 к 22:40 мск подорожали на 1.5 и 2% соответственно. Индекс Nasdaq Composite вырос на 3%.

Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex повысилась к отметке 1.0442 от уровня 1.0400, зафиксированного за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC.