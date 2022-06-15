Курс доллара 56.6624   Курс евро 59.1204  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июня 2022 г.Глава ФРС Джером Пауэлл признал ошибочность пре...
вчера 22:48

Глава ФРС Джером Пауэлл признал ошибочность предыдущих прогнозов по инфляции

Москва, 15 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

В ходе состоявшейся в среду вечером, 15 июня, пресс-конференции председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл заявил о "слишком высоком" уровне инфляции, для сдерживания которой уместно дальнейшее повышение ставки и сворачивание баланса ФРС в рамках намеченного плана.

Напомним, в ходе состоявшегося 14-15 июня заседания FOMC было принято решение повысить ставку по федеральным фондам на 75 базисных пунктов (б.п.) до 1.50-1.75%. Аналитики прогнозировали повышение ставки на 50-75 б.п.

По мнению Пауэлла, ФРС необходимо продолжать повышение ставки до "более нормального", а не "нейтрального" уровня. По его словам, "более нормальным" теперь является диапазон 3.0-3.5%, а в долгосрочной перспективе "нейтральным" будет диапазон 2.0-2.5%, как и прежде. Глава ФРС полагает, что ставка на уровне 3.0-3.5% позволит бороться с инфляцией.

Пауэлл сообщил о высокой вероятности повышения ставки в июле на 50-75 б.п., но предупредил, что шаг в 75 б.п. вряд ли станет обычной практикой. В данный момент фьючерсы на ставку ФРС указывают, что рынок оценивает в 93% вероятность повышения ставки ФРС в июле на 75 б.п., тогда как ранее в таком развитии событий инвесторы были уверены на 100%.

Пауэлл сообщил, что члены ФРС ожидали улучшения ситуации с инфляцией, но их прогнозы не оправдались, в том числе из-за того, что последствия войны на Украине проявляются "всё более отчётливо". Поэтому сейчас ФРС намерена быть "осторожной" и не объявлять преждевременно о победе над инфляцией.

Он отметил, что, повышая ставку, ФРС не пытается спровоцировать рецессию, однако монетарная политика сейчас должна быть "ограничительной", хотя "пока неизвестно, насколько ограничительной". По словам Пауэлла, жёсткий настрой регуляторов связан с тем, что инфляция остаётся высокой не только в США, но и во многих странах мира, где она уже превышает 10%.

По мнению аналитиков, слова Пауэлла об "осторожности" свидетельствуют о намерении продолжать повышение ставки до появления устойчивых признаков замедления роста цен, и одного-двух месяцев замедления будет недостаточно. Поэтому на трёх следующих заседаниях FOMC ставка будет повышена на 75 (или 50) б.п., 50 б.п. и 50 б.п., невзирая на возможную стабилизацию инфляции в июле-августе.

Инвесторы сочли заявления Пауэлла менее жёсткими, чем ожидалось, поэтому фондовые индексы DJIA и S&P 500 к 22:40 мск подорожали на 1.5 и 2% соответственно. Индекс Nasdaq Composite вырос на 3%.

Пара EUR/USD в ходе торгов на рынке Forex повысилась к отметке 1.0442 от уровня 1.0400, зафиксированного за несколько минут до публикации итогов заседания FOMC.

Другие новости

сегодня
05:30
Ограничения "Севпотока" и закрытый Freeport усилят конкуренцию ЕС с Азией за СПГ - эксперт
сегодня
04:00
Четверть россиян считают, что полное импортозамещение возможно за 2 года - исследование
сегодня
03:15
Резкого замедления экономики Москвы, как в 2020 г, из-за санкций не произошло – заммэра
сегодня
00:01
Путин перед ПМЭФ обсудит вопросы развития автопрома
вчера
22:48
Глава ФРС Джером Пауэлл признал ошибочность предыдущих прогнозов по инфляции
вчера
22:39
Потребительский спрос в США сохраняется на высоком уровне, экономика сильна - глава ФРС
вчера
22:00
Члены ФРС ухудшили прогнозы по динамике ВВП США на 2022-2024 годы, ожидая роста безработицы и более быстрого повышения ставки
вчера
21:53
ГЛАВА ФРС США ЗАЯВИЛ, ЧТО ОЖИДАЕТ ПОВЫШЕНИЯ ПРОЦЕНТНОЙ СТАВКИ В ДИАПАЗОНЕ 50-75 Б.П. НА СЛЕДУЮЩЕМ ЗАСЕДАНИИ РЕГУЛЯТОРА В ИЮЛЕ
вчера
21:40
ГЛАВА ФРС ПРОГНОЗИРУЕТ, ЧТО ИНФЛЯЦИЯ В США ПРОДОЛЖИТ РАСТИ, ВЛАСТИ НАЦЕЛЕНЫ ДОБИТЬСЯ ЕЕ СНИЖЕНИЯ
© 2022 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.